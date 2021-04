Microsoft dévoile plusieurs produits : casques, webcam et haut-parleur

En plus d’annoncer son Surface Laptop 4, Microsoft a présenté plusieurs accessoires. Cela va des casques à une webcam, en passant par un haut-parleur USB-C. On sent un accent tout particulier sur le télétravail ou, plus généralement, le monde professionnel.

Nouveaux périphériques pour le télétravail chez Microsoft

Voici chaque nouvel appareil présenté par Microsoft aujourd’hui (à noter qu’il y a seulement les prix en dollars pour l’instant) :

— Casque Surface 2+ : la deuxième itération du casque Surface, adapté à un usage professionnel (avec la certification Microsoft Teams) coûtera 300 dollars lorsqu’il commencera à être livré plus tard en avril. Le casque offrira jusqu’à 15 heures d’autonomie en appel vocal selon Microsoft.

— Casque USB Moderne Microsoft : à partir de 50 dollars et disponible dans certains pays dès juin, il s’agit d’un appareil « certifié pour Microsoft Teams » avec un design supra-auriculaire et un port USB-A.

— Casque sans fil Moderne Microsoft : à partir de 100 $ et disponible dans certains pays dès juin, ce casque est « certifié pour Microsoft Teams ». Avec un design supra-auriculaire, un microphone à bascule pour la mise en sourdine et des commandes, le casque offre jusqu’à 30 heures d’autonomie pour des conversations lors d’un appel sur Microsoft Teams ou jusqu’à 50 heures d’écoute de musique, selon Microsoft. Il a un port USB-A et il est compatible avec le Bluetooth.

— Webcam Moderne Microsoft : un webcam à 70 dollars avec une caméra 1080p, un port USB-A et un obturateur de confidentialité intégré. Elle fonctionne avec Windows 10, Windows 8,1 et 8 (pas de support pour Windows Hello) et macOS.

— Haut-parleur Moderne USB-C Microsoft : autre appareil certifié pour Microsoft Teams, ce haut-parleur de bureau compact à 100 dollars est destiné à être utilisé sur le lieu de travail. Il comprend des micros réduisant le bruit de fond, un voyant d’état permettant de savoir si les autres peuvent entendre votre voix et la compatibilité avec les PC sous Windows 10 et les Surface. La livraison débutera en juin.