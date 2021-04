Ingenuity à l’arrêt : la NASA va mettre à jour le système de vol du drone « martien »

La NASA peine a faire démarrer les rotors d’Ingenuity, le drone-hélico toujours dans l’attente de son premier vol au dessus de Mars. Le soucis pourrait être d’ordre logiciel si l’on en croit les ingénieurs de l’agence spatiale américaine, qui note qu’ « au cours du week-end, l’équipe a examiné et testé plusieurs solutions potentielles à ce problème, concluant qu’une modification mineure et la réinstallation du logiciel de contrôle de vol d’Ingenuity est la voie la plus solide ».

News from the Red Planet: The Ingenuity #MarsHelicopter continues to be healthy, and work progresses towards its first flight on Mars. A detailed timeline for rescheduling is still in process. Details: https://t.co/V0Z0Wa6m3q pic.twitter.com/zyjK5GM52R

— NASA (@NASA) April 12, 2021