Logitech met fin à ses télécommandes Harmony

Logitech annonce mettre un terme à ses télécommandes universelles Harmony, après 20 ans d’existence. Le support logiciel est toujours assuré pour les modèles existants. Il y aura également des mises à jour pour l’application sur iOS et Android. Mais c’en est fini pour la vente.

Ceux qui veulent une télécommande Harmony de Logitech doivent se dépêcher. En effet, la marque fait savoir qu’elle va vendre le stock qu’il lui reste et tirer un trait définitif après cela. La production ne va pas être relancée une fois le stock écoulé.

Rien ne change pour les clients existants. Comme dit précédemment, le support logiciel est toujours d’actualité. Logitech ne précise pas toutefois pour combien de temps. S’agit-il de mises à jour pour quelques mois ? Ou quelques années ? Les clients aimeraient bien que ce soit le plus longtemps possible.

Voici ce qu’indique le groupe :

Nous ne prévoyons aucun impact de cette annonce sur nos clients. Nous prévoyons de soutenir notre communauté Harmony et les nouveaux clients Harmony, ce qui inclut l’accès à notre logiciel et à nos applications pour configurer et gérer vos télécommandes. Nous prévoyons également de continuer à mettre à jour la plateforme et à ajouter des appareils à notre base de données. Le support client et la garantie continueront d’être disponibles.