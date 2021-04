FlixOnline : une fausse application Netflix qui répand un malware !

Les pirates informatiques ne chôment pas en cette période de confinement, bien au contraire. En effet, ils ont créé une fausse application Netflix qui promet 60 jours d’utilisation gratuite de Netflix. Une proposition pour le moins aguicheuse sauf que c’est un mensonge. Si des internautes ont le malheur d’installer cette fausse application Netflix, cette dernière se met à faire circuler un dangereux malware qui se répand ensuite sur votre appareil Android et votre messagerie WhatsApp.

L’application promet un accès gratuit à Netflix Premium pendant 2 mois

Le fournisseur mondial de services de sécurité Check Point a effectivement révélé que ce malware se faisait passer pour une application dénommée « FlixOnline » et qu’elle envoyait des messages WhatsApp qui promettent un accès gratuit à Netflix Premium pendant 60 jours. Toutefois, une fois installée, cette application dotée d’un malware se met à collecter des données et des informations d’identification.

Comme l’application demande un accès aux notifications du téléphone, le malware peut intercepter tous les messages reçus sur WhatsApp et y répond automatiquement en envoyant le message publicitaire qui redirige vers un faux site Netflix qui tentera de récupérer les informations d’identification des internautes ainsi que leurs informations bancaires.

Apparemment, FlixOnline est présente sur Google Play depuis deux mois et a déjà fait 500 victimes. Même si Google a supprimé l’application, le malware continue de se propager et se dissimule dans d’autres applications. La seule solution est donc de ne pas cliquer sur des liens envoyés via les réseaux sociaux sauf si vous êtes certains de leur provenance et le mieux est de toujours télécharger une application certifiée issue d’un éditeur officiel.