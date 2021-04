LUVOIR : le télescope qui identifiera les planètes semblables à la Terre pour la Nasa ?

Jusqu’à présent, les scientifiques ont découvert plus de 4 000 exoplanètes de manière indirecte. Bien que cette méthode indirecte leur ait permis de connaître l’orbite, le rayon, la masse et parfois la densité de ces planètes extrasolaires, elle n’a pas permis de connaître la composition chimique de l’atmosphère de ces exoplanètes et encore moins si de l’eau liquide se trouve à leur surface. En d’autres termes, seule une observation directe pourrait nous renseigner davantage sur ces questions.

Justement, la Nasa est en quête de télescopes spatiaux qui permettraient ces observations directes. Trois projets lui ont déjà été soumis lors de son enquête en 2020 : un télescope à rayons X dénommé Lynx, un télescope baptisé Origins qui s’attèlera à étudier l’Univers primitif et deux télescopes, HabEx et Luvoir, qui se consacreront à trouver des exoplanètes.

Pourquoi Luvoir attire particulièrement l’attention ?

En effet, il se pourrait que ce soit Luvoir qui réponde le plus aux besoins de la Nasa. Ce concept a été présenté dans un rapport illustré de 426 pages. Son atout majeur est qu’il présente une structure dotée d’un miroir massif de 15,1 mètres de large. A côté, le miroir de Hubble ne mesure que 2,4 mètres de large et celui de James Webb Telescope ne fait que 6,5 mètres.

En plus de ce miroir pour le moins imposant, Luvoir embarquera aussi un puissant coronographe qui bloquera la lumière des étoiles pour n’identifier que la lumière émise par des exoplanètes. L’objectif de ce spectrographe ultrasensible sera d’identifier et d’étudier 54 planètes potentiellement semblables à la Terre en 5 ans.

L’équipe à l’origine du concept de Luvoir a déclaré que ce télescope peut se décliner en deux versions. Une version « toutes options » d’une valeur de 18 à 24 milliards de dollars et une version « réduite » de 12 à 18 milliards de dollars, mais dont le miroir fera « seulement » 8 mètres de large. Reste à savoir si la Nasa sera définitivement emballée par ce projet ou préfèrera se tourner vers les autres propositions.