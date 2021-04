Surface Laptop 4 : les prix et caractéristiques fuitent, sortie le 27 avril

Les caractéristiques techniques des différents Surface Laptop 4 de Microsoft ont fuité, ainsi que le prix et la date de sortie. C’est l’occasion de confirmer une rumeur qui a circulé : il y aura aussi des modèles avec des processeurs Intel que des modèles avec des processeurs AMD.

Caractéristiques techniques et prix du Surface Laptop 4

Selon les caractéristiques techniques en fuite (via WinFuture), le Surface Laptop 4 avec un écran de 13,5 pouces aura une définition de 2 256 x 1 504 pixels, contre 2 496 x 1 664 pixels pour le modèle de 15 pouces. Microsoft proposera jusqu’à 32 Go de RAM et jusqu’à 1 To d’espace de stockage. Mais la configuration la plus élevée sera uniquement disponible avec un processeur Intel.

Voici le détail des prix selon la configuration :

Surface Laptop 4 de 13,5 pouces, AMD Ryzen 5, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage : 1 149€

Surface Laptop 4 de 13,5 pouces, AMD Ryzen 5, 16 Go de RAM, 256 Go de stockage : 1 399€

Surface Laptop 4 de 13,5 pouces, Intel Core i5, 8 Go de RAM, 512 Go de stockage : 1 449€

Surface Laptop 4 de 13,5 pouces, Intel Core i5, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage : 1 699€

Surface Laptop 4 de 13,5 pouces, Intel Core i7, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage : 1 899€

Surface Laptop 4 de 15 pouces, AMD Ryzen 7, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage : 1 499€

Surface Laptop 4 de 15 pouces, AMD Ryzen 7, 8 Go de RAM, 512 Go de stockage : 1 699€

Surface Laptop 4 de 15 pouces, AMD Ryzen 7, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage : 1 899€

Surface Laptop 4 de 15 pouces, Intel Core i7, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage : 1 999€

Surface Laptop 4 de 15 pouces, Intel Core i7, 32 Go de RAM, 1 To de stockage : 2 699€

Microsoft n’a pas encore officialisé sa Surface Laptop 4, mais cela ne devrait pas tarder sachant que la sortie aura lieu le 27 avril.