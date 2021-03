Surface Laptop 4 : Microsoft va proposer AMD et Intel en processeurs

Des détails sur le Surface Laptop 4 de Microsoft ont fuité et l’élément à retenir que le client pourra choisir AMD ou Intel au niveau des processeurs. Les précédents modèles étaient seulement disponibles avec des puces d’Intel.

AMD ou Intel pour le Surface Laptop 4

Le Surface Laptop 4 serait disponible toujours disponible en deux tailles pour l’écran : 13,5 pouces (2 256 x 1 504 pixels) et 15 pouces (2 496 x 1 664 pixels). Le design extérieur ne devrait pas évoluer par rapport au modèle actuel, selon WinFuture. Le principal changement de la Surface Laptop 4 se fera donc sous le capot avec AMD ou Intel en processeurs.

Pour AMD, Microsoft proposerait la gamme de processeurs Ryzen 4000, dont les Ryzen 5 4680U et Ryzen 7 4980U. Ce ne sont pas les derniers modèles en date pour le coup. Les dernières références font partie de la gamme Ryzen 5000. AMD l’a présentée en janvier dernier. Pour ce qui est d’Intel, le client pourrait choisir les processeurs de 11e génération, dont les puces Core 15-1145G7 et Core i7-1185G7.

Parmi les autres informations, on apprend que Microsoft proposerait jusqu’à 32 Go de RAM… seulement avec le modèle avec Intel. Ce serait jusqu’à 16 Go de RAM sur le modèle avec AMD. Côté stockage, ce serait jusqu’à 1 To avec Intel et 512 Go avec AMD.

Microsoft commercialiserait son Surface Laptop 4 dans le courant du mois d’avril. Il n’y a pas encore de prix pour le nouvel ordinateur portable.