Abandoned : ambiance à la Blair Witch pour cette exclu PS5 au rendu photo-réaliste (trailer)

Les reports de jeux ne cessent de s’accumuler du côté de la next gen (Deathloop vient de glisser au mois de septembre) tandis que les soucis de disponibilité des PS5 et Xbox Series X/S semblent ne jamais prendre fin. Au milieu de ce cauchemar pour gamers, le studio néerlandais Blue Box Game Studios vient de livrer le premier trailer d’Abandonned, un survival-horror exclusif à la PS5 dont l’ambiance rapelle énormément celle du film Blair Witch !



Dans ce titre dépressif à souhait, le joueur incarne un individu qui se réveille dans une forêt lugubre en état d’amnésie totale. On note la qualité presque photo-réaliste des paysages (on ne peut pas en dire autant des mains du personnage), une qualité qui ne payera pas par des performances d’affichage moindres puisque le jeu tournera en 4K et 60 images/seconde. Les fonctions haptiques de la DualSense seront prises en charge, tout comme l’audio 3D via la technologie Tempest. La sortie d’Abandonned est prévue pour la fin de l’année.