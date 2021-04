Intel Xe-HPG DG2 : des perfs équivalentes à une RTX 3080 ?

Intel serait sur le point de lancer la Xe-HPG DG2, soit sa première « vraie » carte graphique conçue pour les perfs de haut niveau. Une fuite tendrait à prouver que le fondeur a sans doute réussi son pari. Le youtubeur Moore’s Law Is Dead en en effet mis la main sur un cliché de la bête, avec les principales specs en prime.

Le GPU d’Intel se baserait ainsi sur une architecture Gen 12, avec 512 execution units et 4 096 shading units. Le processeur principal, le Xe-HPG 512EU serait cadencé à la fréquence de 2,2 GHz (sans doute sans boost) et gravé en 6nm par TSMC. Ce dernier s’accompagnerait de 16 Go de mémoire vidéo en GDDR6 et 256 bits. L’Intel Xe-HPG DG2 afficherait un TDP de 275 watts avec une alim à deux connecteurs de 8 et 6 broches.

Ces données laissent entrevoir un GPU capable largement de titiller les perfs d’une RTX 3070 de Nvidia, voire d’une RTX 3080. Pour en avoir le coeur net, il faudra toutefois patienter jusqu’au lancement commercial de la carte, qui n’interviendrait qu’en toute fin d’année voire en 2020 selon Moore’s Law Is Dead.