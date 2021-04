Facebook teste des étiquettes sur les pages pour différencier la réalité et l’humour

Facebook expérimente de nouvelles étiquettes au niveau des pages pour permettre aux utilisateurs de savoir ce qu’ils lisent. Des étiquettes « Page satirique », « Page fan » et « Personnalité publique » vont apparaître.

Ce choix de Facebook d’afficher des étiquettes doit permettre aux utilisateurs de bien faire la différence et éviter le partage de fausses informations. On peut imaginer une personne qui tombe sur une page qui partage une information qui, aux premiers abords, peut sembler réelle, alors qu’elle vient en réalité d’une page humoristique. La personne qui n’est pas au courant d’être sur une telle page va prendre l’information au premier degré et pourrait la relayer à ses proches. Maintenant, elle saura immédiatement l’origine de la page pour éviter la confusion.

Les étiquettes vont apparaître juste sous le nom de la page. Il sera même possible d’obtenir des informations complémentaires. Pour les pages satiriques par exemple, Facebook indique :

Le réseau social indique aussi :

Facebook faire savoir que cette histoire d’étiquettes pour les pages est d’abord en test aux États-Unis. Il n’y a pas d’information quant à la disponibilité dans le reste du monde. Au passage, on notera que le réseau social a décidé de partager la nouvelle en passant par… Twitter.

Starting today in the US, we’re testing a way to give people more context about the Pages they see. We’ll gradually start applying labels including 'public official,' 'fan page' or 'satire page' to posts in News Feed, so people can better understand who they’re coming from. pic.twitter.com/Bloc3b2ycb

