Galaxy SmartTag+ : Samsung dévoile son traqueur avec l’ultra-wideband

Samsung a présenté aujourd’hui le Galaxy SmartTag+, qui est une évolution du modèle standard. Le principal changement à retenir du nouveau traqueur d’objets est l’ajout de l’ultra-wideband (UWB).

Présentation du Galaxy SmartTag+

L’ultra-wideband offre une localisation à courte portée plus précise que la technologie Bluetooth classique. Cette technologie a été de plus en plus adoptée ces dernières années, notamment du côté du marché des accessoires. Samsung rejoint donc cette liste avec son Galaxy SmartTag+ qui va faciliter la découverte des objets.

Samsung indique que son Galaxy SmartTag+ supporte aussi bien le Bluetooth que l’ultra-wideband. Il est donc possible d’utiliser de la réalité augmentée pour avoir un guidage et connaître la localisation exacte de son objet potentiellement perdu. Ce guidage en réalité augmentée nécessite d’avoir un smartphone lui-même compatible avec l’ultra-wideband.

La balise peut également tirer parti des capacités de détection du système SmartThings Find de Samsung. Cela permet de localiser sur une carte les objets qui sont rattachés à une balise, même s’ils sont égarés dans un endroit très éloigné de celui où vous vous trouvez. En effet, les balises utilisent la connectivité Bluetooth et le réseau des appareils Galaxy. Une fois que vous avez signalé la disparition de votre appareil dans SmartThings Find, tout appareil Galaxy à proximité qui s’est inscrit alerte le serveur SmartThings de sa position et vous recevez une notification. Toutes les données de SmartThings Find sont chiffrées et protégées, précise Samsung, afin de ne pas dévoiler l’identité des utilisateurs.

Date de sortie et prix

Samsung commercialisera son Galaxy SmartTag+ le 16 avril. Le prix aux États-Unis sera de 39,99 dollars. Il n’y a pas encore d’information pour le tarif en France. Mais il y a fort à parier que ce sera un prix autour de 40-50 euros. En comparaison, le modèle standard est disponible au prix de 34,90 euros. Celui-ci se contente d’une connexion Bluetooth.