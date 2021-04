Facebook veut concurrencer Clubhouse avec Hotline

Facebook aime bien copier ce qui marche et le prouve une nouvelle fois avec Hotline, un concurrent de Clubhouse. Cette application de conversation audio connaît un joli succès, au point que Twitter a cherché à la racheter pour 4 milliards de dollars.

Hotline, le concurrent de Clubhouse par Facebook

Pour le coup, Hotline de Facebook se différencie un peu de Clubhouse. Le réseau social propose une sorte de combinaison entre l’application de conversation audio et Instagram Live.

La première personne qui est intervenue est Nick Huber, un investisseur en immobilier. C’est ce type de personne que Facebook espère attirer, à savoir quelqu’un qui aide les gens à développer leurs compétences professionnelles ou leurs finances. Dans le cas de Nick Huber, il s’agit d’investir dans l’immobilier industriel en tant que deuxième source de revenus.

Le changement principal avec Clubhouse est le fait que l’auteur de la session pour activer sa caméra et donc faire une présentation plus formelle. Dans Clubhouse, il y a seulement de l’audio. Aussi, Hotline permet à l’hôte d’enregistrer ses sessions en format audio et vidéo.

Facebook propose pour l’instant Hotline en version bêta auprès de certains utilisateurs. Le service est disponible directement depuis une web app. Il ne semble pas exister de moyen pour solliciter une invitation et tester la plateforme. Facebook ne précise pas non plus quand son concurrent à Clubhouse verra le jour pour l’ensemble des utilisateurs.