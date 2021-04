Orange dévoile son propre répéteur Wi-Fi 6

Après SFR hier, c’est au tour d’Orange de lever le voile sur un répéteur Wi-Fi 6. L’objectif est le même : proposer une meilleure couverture Internet dans tout le foyer avec un bon débit.

Un répéteur Wi-Fi 6 présenté par Orange

Connecté directement à la Livebox 4 ou 5 en Ethernet, le nouveau répéteur d’Orange rend la box compatible Wi-Fi 6 sans aucun changement de matériel. Il se configure automatiquement et sélectionne la meilleure bande de fréquences et le canal optimal, selon les dires de l’opérateur. Et bonne nouvelle pour ceux qui ont de grandes maisons : il est possible d’avoir plusieurs répéteurs reliés entre eux. Orange précise au passage que les fonctionnalités de type Wi-Fi Mesh seront aussi disponibles pour les clients disposant déjà du répéteur Wi-Fi lancé en 2018.

Un autre élément à prendre en compte est qu’il devient possible de connecter directement le décodeur TV en Wi-Fi à l’un des répéteurs. Les clients peuvent ainsi profiter des chaînes de télévision un peu partout, sans forcément une connexion avec un câble.

Le Wi-Fi 6 améliore significativement le débit Wi-Fi et par définition la vitesse de connexion. Il permet de profiter d’une expérience plus fluide pour la navigation Internet, le streaming, les appels visio ou les jeux en ligne, même quand toute la famille est connectée.

Le répéteur Wi-Fi 6 est inclus, sur demande, dans toutes les offres Up ADSL/VDSL et fibre, en plus du Wi-Fi intelligent. Il est également disponible à l’achat pour les clients professionnels et le grand public. Le prix est de 89 euros.

Voici les détails techniques du répéteur Wi-Fi 6 d’Orange :

Dimensions : 130 x 156 x 30 mm

Poids : 268,5 g

Connexion : Wi-Fi 802.11ax 5 GHz (4×4) et Wi-Fi 802.11ax 2.4 GHz (2×2)

Connectivité : 2 ports Ethernet Gigabit

Disponible dès maintenant

Le répéteur Wi-Fi 6 d’Orange est disponible dès aujourd’hui à l’achat sur le site de l’opérateur. Il est en stock et la livraison est gratuite.