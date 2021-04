Atari Blockchain : l’Atari Token au coeur de la stratégie financière du groupe

Les monnaies virtuelles ont le vent en poupe, et Atari ne veut pas louper les « immenses possibilités offertes par les crypto-devises et les jeux adaptés ». L’ex CEO d’Atari Frédéric Chesnais prend donc la tête d’Atari Blockchain, une nouvelle division qui prouve au passage que le lancement d’Atari Token n’était pas un coup de sonde mais bien la première étape d’un choix stratégique pensé sur la durée. Atari réfléchit même à une possible autonomisation d’Atari Blockchain mais affirme ne pas pouvoir « assurer, à la date du présent document, que cette scission potentielle se produira ».

Un communiqué officiel précise les contours d’Atari Blockchain : « l’objectif principal de cette division sera la poursuite du développement de ce dernier (l’Atari Token, Ndlr) par le biais de nouveaux cas d’usages et son intégration dans l’écosystème Atari ». L’Atari Token pourrait ainsi servir de monnaie virtuelle pour les paiements de jeux dans la nouvelle console VCS ou dans le casino virtuel Decentraland, qu’Atari a créé au mois de mars dernier, sans oublier les jeux blockchain Atari. On rappellera à toutes fins utiles que la capitalisation d’Atari Blockchain atteint déjà les 3 milliards de dollars.

Atari a aussi annoncé la création d’une seconde division baptisée Atari Gaming, largement consacrée au développement de jeux mobiles free-to-play.