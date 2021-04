LG promet 3 ans de mises à jour, malgré son abandon du marché des smartphones

LG surprend un peu tout le monde aujourd’hui en annonçant proposer 3 ans de mises à jour Android pour ses smartphones. Cela peut étonner, puisque le groupe a confirmé en début de semaine qu’il va quitter le marché des smartphones.

Il est vrai que LG avait indiqué son intention de poursuivre avec les mises à jour et le service après-vente. Mais il y a de quoi être surpris que ce soit 3 ans de mises à jour pour les smartphones LG. C’est donc une bonne nouvelle pour les clients existants. Mais il y a un mais : tous les téléphones ne vont pas en profiter.

Dans son annonce, LG précise que seuls les smartphones haut de gamme auront le droit à cette durée pour les mises à jour logicielles. Ce sera le cas pour les modèles sortis depuis 2019 (gamme G, gamme V, Velvet et Bing). En revanche, certains modèles de 2020 (comme les LG Stylo et la gamme K) auront seulement le droit à deux mises à jour d’Android.

Voici ce que le constructeur ajoute dans son annonce :

LG continuera à fabriquer des téléphones tout au long du deuxième trimestre afin de respecter ses obligations contractuelles envers les opérateurs et les partenaires. Cela signifie que les clients peuvent encore acheter des téléphones mobiles LG actuellement en stock et que le service d’assistance et les mises à jour de sécurité continueront d’être proposés pendant un certain temps pour certains appareils. Les clients doivent contacter leur centre local de service à la clientèle LG pour plus de détails.