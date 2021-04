Taxation des GAFA : le FMI, l’Europe et les Etats-Unis vers un accord (de principe) ?

L’arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche pourrait bien faire bouger les lignes sur le lourd dossier de la taxation des GAFA. Soucieuse de trouver des sources de financement pour son ambitieux plan de relance, la nouvelle administration souhaite en effet revenir sur la baisse de l’impôt sur les sociétés décidée par Donald Trump. La secrétaire au Trésor américain Janet Yellen s’est ainsi déclarée favorable au relèvement du taux d’imposition, actuellement fixé à 21%.

La réunion virtuelle du G20 ce mercredi 7 avril pourrait poser les premiers jalons d’un accord global entre les Etats-Unis, le FMI et l’Europe (ou plutôt certains pays européens comme la France et l’Allemagne), un accord qui viserait à mettre un terme aux techniques d’optimisation fiscale utilisées par les géants de la tech. Objectif principal de cet accord (encore très hypothétique), l’harmonisation fiscale des GAFAM (presque) partout dans le monde. Des taux de taxation entre 12,5 et 21% sont notamment évoqués/

Au vu des faibles résultats obtenus jusqu’ici sur cette question, le choix d’une fiscalité internationale ressemble un peu à la Lettre au Père Noel, même s’il faut bien reconnaitre que le momentum actuel semble porter à plus d’optimisme que d’habitude. Ce n’est en effet pas tous les jours que l’on voit les Etats-Unis, le FMI, l’Europe et même Jeff Bezos plaider de concert pour un taux minimal d’imposition harmonisé à l’échelle de la planète.