Piratage de Facebook : vérifiez si vos données sont concernées

Comment savoir si vos données font partie du piratage de Facebook qui concerne 533 millions d’utilisateurs dans le monde ? Il existe un moyen simple de le savoir.

Quel est ce piratage de Facebook qui concerne 533 millions d’utilisateurs ?

Avant tout chose, petit rappel des faits. Ce week-end, le chercheur en sécurité Alon Gal a révélé qu’une importante base de données regroupant 533 millions d’utilisateurs de Facebook a été proposée gratuitement sur des forums visités par des hackers. Les données comprennent les noms, numéros de téléphone, (parfois) adresses e-mail, identifiants Facebook, dernier lieu visité, dates de naissance, biographies, statut de la relation et date de création du compte. Beaucoup d’informations sensibles donc. Et détail insolite : Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook, fait partie des 533 millions d’utilisateurs.

Selon les dires de Facebook, ces données remontent à 2019. Malgré tout, elles restent d’actualité. Beaucoup d’informations ne changent pas (noms, dates de naissance, etc). D’autres ont pu évoluer (numéros de téléphone, adresses e-mail), mais cela ne devrait pas être le cas pour la majorité des utilisateurs.

Comment vérifier si mes données font partie du piratage de Facebook ?

Pour vérifier si vous faites partie des 533 millions d’utilisateurs de Facebook victimes du piratage, rendez-vous sur haveibeenpwned.com et entrez votre adresse e-mail. Le site vous dira immédiatement si celle-ci est incluse dans la base de données du hack (ou d’autres hacks connus d’ailleurs). Si c’est le cas, alors rendez-vous dans les paramètres de Facebook et modifiez votre mot de passe. Ce n’est pas obligatoire, mais cette étape est conseillée.

En l’état, il est seulement possible de faire une recherche avec son adresse e-mail. Mais il est possible qu’une future option arrive pour faire une recherche avec un numéro de téléphone. Cela devrait être nécessaire puisque certains utilisateurs ont seulement le numéro de téléphone rattaché à leurs noms dans la base de données et non l’adresse e-mail.