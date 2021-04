Qwant : vers l’équilibre financier en 2021 ?

Qwant est encore à la peine face aux mastodonte américain Google. Le moteur de recherche « bien de chez nous » alignait même les pertes il y a encore 2 ans (un trou de 23 millions d’euros dans les caisses), ce qui avait conduit au départ de Éric Léandri, fondateur et ex-dirigeant du groupe. Les choses semblent toutefois s’améliorer depuis la reprise en main de Jean-Claude Ghinozzi (l’ancien directeur commercial de Qwant).

Ainsi, les pertes de Qwant ont été diminuées de moitié en 2020 (-13 millions d’euros) tandis que le chiffre d’affaires a progressé de 40% par rapport à 2019 (7,5 millions d’euros en 2020 contre 5,8 millions en 2019). A ce rythme, Qwant pourrait même, enfin, tomber dans le « vert » durant l’année 2021, ce qui est tout de même l’étape essentielle avant d’espérer plus.

Concernant le taux d’audience du moteur, Qwant cumulerait entre 5 et 6 millions de requêtes chaque jour et serait le 4ème moteur le plus utilisé en France. Le groupe français espère encore des gains significatifs grâce au déploiement (en cours) du moteur en Allemagne et en Europe.