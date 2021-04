Tesla bat son record de livraison de véhicules sur le premier trimestre 2021

Tesla vient de publier ses chiffres de livraison de véhicules pour le premier trimestre 2021, et les investisseurs ont de quoi se réjouir : le constructeur américain a en effet battu son précédent record, avec pas moins de 184,800 véhicules livrés ! C’est 4300 véhicules de mieux que le précédent record… qui date seulement du trimestre précédent (180 570) ! Les estimations pour le Q1 se situaient aux alentours de 177 000 livraisons.

Tesla s’est bien sûr félicité de ces excellents résultats :« Nous sommes ravis de la forte réception du modèle Y en Chine et progressons rapidement vers la pleine capacité de production. Les nouveaux Model S et Model X ont également été exceptionnellement bien accueillis … et nous en sommes aux premiers stades de la montée en puissance de la production. »

Les résultats de Tesla auraient largement été boostés par les très bons scores du Model Y en Chine (où sont déjà produits des Model 3). Les deux jours de fermeture de l’usine de Californie (en février) n’auront finalement pas eu d’impact significatif sur les ventes.

Dans le détail, Tesla a écoulé 182,780 Model 3/Ys durant le Q1, soit une croissance de 13% par rapport au trimestre précédent. Dans le même temps, les ventes des Model S/Xs sont passées de 18920 à 2020 sur la même période. Les clients ont donc privilégié les modèles les plus « accessibles » du constructeur.