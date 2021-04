Casio dévoile une nouvelle montre connectée sous Wear OS

Casio a présenté la GSW-H1000, une nouvelle montre connectée qui tourne sous Wear OS, à savoir le système d’exploitation de Google. Elle fait partie de la gamme G-Shock.

Présentation de la GSW-H1000 de Casio

La nouvelle smartwatch GSW-H1000 de Casio est dotée d’un boîtier épais et d’un écran tactile. Cet écran est également une option bi-monochrome qui permet à la montre d’éteindre l’écran principal, très gourmand en énergie, pour économiser la batterie. Elle dispose en outre d’un capteur optique de fréquence cardiaque, d’une boussole, d’un capteur d’altitude/pression atmosphérique, d’un accéléromètre, d’un gyromètre, d’un GPS « et plus encore » selon la marque.

Au niveau des composants, la montre dispose d’un écran double couche de 1,2 pouce (360 x 360 pixels) qui combine un écran LCD monochrome toujours actif et un écran LCD en couleurs. L’autonomie est annoncée pour être d’environ un jour et demi si vous utilisez l’écran couleur, et peut aller jusqu’à un mois si vous utilisez la montre uniquement pour la fonction chronomètre et les capteurs. Une charge complète prend environ trois heures, selon Casio.

Casio va prochainement commercialiser sa montre connectée GSW-H1000 au prix de 699 euros. Ce sera du moins le tarif en Allemagne. Il n’y a pas de raison que ce soit différent en France ou dans les autres pays européens.