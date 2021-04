Warner annule un spin-off d’Aquaman et le New Gods d’Ava DuVerney

Le succès public et critique du Snyder’s Cut pousserait-il Warner a un peu plus de contrôle sur les projets en cours ? Toujours est-il que la major vient d’annoncer l’annulation de The Trench, un spin-off d’Aquaman réalisé par James Wan (ce dernier est toujours en charge d’Aquaman 2), et de New Gods, qui était jusqu’ici entre les mains de la réalisatrice Ava DuVerney (à qui l’on doit le très médiocre Un raccourci dans le temps). Cette dernière se dit d’ailleurs « dégoutée » de cette annulation brutale.

Tom, I loved writing NEW GODS with you. I’m upset that the saga of Barda, Scott, Granny, Highfather and The Furies ends this way. Diving into Kirby’s Fourth World was the adventure of a lifetime. That can’t be taken away. Thank you for your friendship. And remember… #DarkseidIs pic.twitter.com/XyyIjcB8Wv — Ava DuVernay (@ava) April 1, 2021

Ces deux annulations témoignent peut-être de la volonté de Warner de garder une certaine forme de cohérence à un DCU en capilotade. Si le DCU est loin d’avoir la densité et a cohérence scénaristique du MCU (qui a été largement pensé comme une série moderne), il a encore de quoi se rattraper en terme de qualité pure. Le film Joker, le « Snyderverse » (MoS, BvS et Justice League), ou bien encore le très prometteur Batman de Matt Reeves n’ont pas vraiment d’égal du côté d’un MCU largement acquis à la cause de l’« entertainment » pur (plaisir rapide, mais souvent vite oublié).

Le potentiel commercial du Black Adam avec The Rock en vedette et du Superman de J.J Abrams sont aussi à mettre dans la balance. Même la licence Suicide Squad pourrait bien être sauvée grâce au talent de James Gunn, à qui l’on doit tout de même les très bons Les Gardiens de la Galaxie 1&2 (soit les meilleurs films du MCU à date). Il ne reste plus qu’à arrêter le massacre avec Wonder Woman (mais un troisième film est malheureusement en route).