HoloLens : Microsoft signe avec l’armée américaine pour 22 milliards de dollars

Microsoft a tiré le gros lot avec un accord de 21,88 milliards de dollars pour fournir des casques HoloLens à l’armée américaine. Il s’agira de modèles modifiés par rapport à ceux qui sont actuellement commercialisés.

Des casques HoloLens pour l’armée américaine

Le système IVAS (Système intégré d’augmentation visuelle), que Microsoft développe avec l’armée depuis trois ans, représente une commande de 21,88 milliards de dollars sur dix ans. Un premier contrat porte sur cinq ans, renouvelable cinq ans.

Le casque HoloLens pour l’armée américaine « fournit aux forces de combat une meilleure appréciation de la situation, permet le partage d’informations et la prise de décisions dans une variété de scénarios », explique Microsoft. De son côté, le ministère de la Défense américaine indique que cette commande « fait passer l’IVAS au stade de production et de mise en service rapide pour fournir des capacités de nouvelle génération pour la vision nocturne et la connaissance d’une localisation aux forces de combat rapproché ».

Un écran monté sur un casque tire parti des capteurs pour la vision nocturne et thermique pour prendre des décisions tactiques et engager des cibles. Des cartes et des informations peuvent être projetées dans les lunettes.

Il n’y a pas eu de changements majeurs de la part de Microsoft pour son casque HoloLens depuis 2019. C’est cette année que le deuxième modèle a vu le jour. En revanche, le groupe a proposé plusieurs mises à jour logicielles pour enrichir l’expérience de réalité mixte (augmentée et virtuelle). Par exemple, le groupe a récemment annoncé Microsoft Mesh, qui permettra à terme d’avoir des équivalents d’hologramme. C’est pour permettre des réunions à distance entre collègues, tout en donnant l’impression qu’ils sont dans la même pièce.

Ce contrat avec Microsoft pour le casque HoloLens resserre en tout cas les liens entre le géant de la technologie et l’armée américaine. Il y a déjà eu un accord entre les deux groupes en 2018 à hauteur de 480 millions de dollars.