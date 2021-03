Snap prépare des lunettes Spectacles avec de la réalité augmentée et un drone

Snap, la société derrière Snapchat, prépare une nouvelle version de ses lunettes Spectacles avec le support de la réalité augmentée. Selon The Information, ce modèle sera surtout destiné aux développeurs et créateurs au départ. Le grand public devrait les avoir, mais plus tard.

Des lunettes avec de la réalité augmentée pour Snap

Les actuelles Spectacles disposent de deux caméras pour filmer et mettre en ligne le contenu sur Snapchat. Les nouvelles lunettes de réalité augmentée de Snap doivent offrir de nouvelles possibilités, notamment grâce à la présence d’écrans. Elles seront en mesure de superposer les filtres existants de Snapchat sur le monde réel, ce qui permettra aux utilisateurs de voir les filtres sur des objets et des personnes. Il y aura également deux caméras capables d’enregistrer des vidéos, comme sur la version actuelle, et ces vidéos pourront ensuite être partagées sur Snapchat.

La société derrière Snapchat devrait dévoiler sa nouvelle paire de lunettes au mois de mai, lors de son rendez-vous annuel avec les développeurs. Il est fort possible que la disponibilité se fasse dans les semaines qui suivent. Cette information n’est pour l’instant pas connue.

Un drone en préparation

Aussi, Snap aurait relancé son projet de créer un drone. Celui-ci devrait permettre de prendre des selfies pour ensuite les partager sur Snapchat. La société a investi 20 millions de dollars dans Zero Zero Robotics, spécialisée dans les drones. Elle avait l’intention de racheter la start-up en 2017, mais cela ne s’est pas fait. Aujourd’hui, Snap voudrait une collaboration avec Zero Zero Robotics pour son propre drone.