Armv9 : ARM annonce sa nouvelle architecture de puces

10 ans après Armv8, ARM dévoile Armv9, sa nouvelle architecture qui va concerner 300 milliards de puces selon ses dires. Tous les smartphones ont de telles puces et vont donc bénéficier des améliorations. Mais ce ne sont pas les seuls, puisque de plus en plus d’appareils adoptent l’architecture d’ARM.

ARM lance sa nouvelle infrastructure de puces : Armv9

Armv9 inclut la nouvelle architecture Confidential Compute Architecture (architecture informatique confidentielle) d’ARM. Elle permet de mettre en œuvre un nouveau concept de « Realms ». Selon la société, toutes les applications auront la possibilité de tirer parti de Realms pour protéger leur code et les données privées qu’elles traitent en s’exécutant dans un environnement différent de celui des autres applications.

Les puces Armv9 seront également dotées de la dernière version de la technologie Scalable Vector Extensions (SVE). Développée avec l’aide de Fujitsu, c’est l’une des technologies utilisées par le superordinateur le plus rapide du monde. L’entreprise affirme que sa nouvelle plateforme SVE2 donnera aux nouvelles puces un avantage lors du traitement des charges de travail de 5G, d’apprentissage automatique et de réalité virtuelle/augmentée en local sur la partie CPU.

ARM promet également des améliorations de performances plus générales. Le groupe indique que les performances du CPU augmenteront de plus de 30% sur les deux prochaines générations, avec des augmentations de performances supplémentaires provenant d’optimisations logicielles et matérielles. ARM ajoute que toutes les applications existantes fonctionneront sans problème avec la nouvelle architecture.

Les premières puces basées sur Armv9 devraient voir le jour avant la fin de 2021 selon ARM. Il n’y a pas encore de date précise.