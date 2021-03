American Gods : la série divine s’arrête à la troisième saison

Las, que c’est dur à entendre : American Gods, série foutraque et géniale à la fois, trouée d’incohérences et en même temps remplie de fulgurances esthétique, magnifiquement « castée » mais pas toujours aussi affutée en terme de dialogues, n’aura pas droit à sa quatrième saison. Starz vient de confirmer qu’il n’irait pas plus loin dans l’adaptation (très libre) du roman de Neil Gaiman.

On ne verra plus Ian McShane (Odin) pourrir son fils Shadow Moon de remarques sarcastiques. Dommage…

Pour les fans (dont je fais partie), cette annonce fait évidemment l’effet d’une pointe au coeur, d’autant plus que la saison 3 se termine sur un cliffhanger épatant qui laissait entrevoir quelque chose de fort par la suite. La pandémie de Covid avait considérablement ralenti le tournage de la saison 3, mais les quelques modifications du cast et les changements de réalisateurs n’avaient pas réussi à entamer le charme étrange et quasi hypnotique de cette histoire de dieux nordiques modernisés combattant d’autres divinités issues de cultures orientales et africaines, ainsi que les dieux (souvent pathétiques) de la technologie et de la communication.

Les producteurs de la série réfléchiraient à un épisode final permettant de clôturer proprement l’ensemble de la série, mais il ne faut sans doute pas trop compter dessus. Pour les retardataires qui auraient loupé ce joyau, les trois saisons d’American Gods sont disponibles sur Amazon Prime Video.