Refrain connu : le prototype SN11 (SpaceX) explose lors de l’atterrissage

A l’instar des trois essais précédents, le prototype SN11 du Starship s’est désintégré. Cette fois cependant, l’explosion de la fusée serait due à l’activation volontaire de la procédure FTS. Cette procédure permet de désintégrer la fusée à distance en cas de mauvaise approche, ce qui limite les dommages sur la zone d’atterrissage. Cela explique ici la pluie de débris qui a suivi l’explosion (elle-même peu visible à cause du brouillard épais).

Looks like engine 2 had issues on ascent & didn’t reach operating chamber pressure during landing burn, but, in theory, it wasn’t needed.

Something significant happened shortly after landing burn start. Should know what it was once we can examine the bits later today.

