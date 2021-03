Revanche : Alan Turing ornera bientôt les billets de 50 Livres

Cela ressemble assez à une revanche posthume, un peu aussi à une forme d’excuse du Royaume-Uni. Alan Turing, génial mathématicien et cryptologue britannique, est principalement connu pour deux faits d’arme intellectuels : on doit en effet à Turing le déchiffrement de la machine Enigma utilisée par le régime Nazi durant la seconde guerre mondiale, et le fameux test de Turing, sensé différencier un être humain d’une intelligence artificielle. Sur la fin de sa vie, cet infatigable penseur travaillera sur des modèles de morphogenèse du vivant (les « structures de Turing »).

Un autre pan de la vie de Turing, beaucoup plus dramatique, est resté longtemps dans l’ombre (tout au moins pour le grand public). En 1952, la justice britannique poursuit le scientifique pour homosexualité (interdite à l’époque). Afin d’éviter la prison, Turing choisit la castration chimique. Deux ans plus tard, ce dernier se suicide avec une capsule de cyanure.

Il faudra attendre 2013 pour que la Reine d’Angleterre reconnaissance l’immense part de responsabilité du Royaume-Uni dans ce drame. Outre les excuses de la nation, Élisabeth II reconnaît Turing comme un héros de guerre et le gracie à titre posthume. Point final de cette réhabilitation désormais totale, Alan Turing ornera les billets de 50 Livres à partir du 23 juin prochain (jour anniversaire du mathématicien).

Le billet de banque affichera la célèbre photo de Turing prise par Elliott & Fry en 1951 (soit 1 an seulement avant son arrestation). Outre le portrait du génie, le billet de banque contiendra plusieurs indices ou éléments de la vie du génie (citation, motifs spiraux morphogénétiques, date anniversaire en langage binaire, formules mathématiques).