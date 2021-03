Record de ventes pour les PC et écrans gaming en 2020

2020 a marqué un nouveau record de ventes pour les PC gaming et les écrans qui vont avec, selon IDC. Le cabinet parle de 55 millions de ventes, ce qui représente une hausse de 26,8% sur un an.

2020 a marqué un record pour les ventes de PC et écrans gaming

Comme on peut s’en douter, le Covid-19 et les confinements ont permis d’établir un record pour les ventes de PC et écrans gaming. Beaucoup de personnes ont décidé d’investir afin de se divertir en étant bloquées chez elles.

Le plus gros volume de ventes a concerné les PC gaming portables avec 24 millions d’exemplaires. Viennent ensuite les PC gaming de bureau avec 16,7 millions d’exemplaires et les écrans avec 14,3 millions d’exemplaires. Outre le volume, l’année 2020 a été marquée par d’autres événements qui pourraient modifier les tendances futures. L’Amérique du Nord et l’Europe occidentale combinées ont dépassé l’Asie/région pacifique (y compris le Japon) en tant que marché le plus important pour la première fois, en grande partie en raison de la demande induite par les confinements.

Le prix moyen d’un ordinateur gaming de bureau a été 762 dollars. Ce fut 338 dollars pour les écrans et 1 041 dollars pour les ordinateurs portables. Il est intéressant de voir que les joueurs ont davantage dépensé pour les PC portables.

De nouveaux records pour les années à venir

Comme on peut s’en douter, ce record de ventes pour les PC gaming et les écrans en 2020 ne va pas rester bien longtemps. IDC s’attend à ce qu’il y ait 65,1 millions de ventes en 2021. Le cabinet table sur 72,9 millions de ventes en 2025. Le taux de croissance annuel composé devrait être de 5,8%.

Pour ce qui est des dépenses, le taux de croissance annuel composé pour les ordinateurs de bureau gaming devraient reculer de 1,2%. Ce serait, à l’inverse, en hausse de 10,5% pour les écrans et en hausse de 7% pour les ordinateurs portables.