Boston Dynamics dévoile Stretch, un robot capable de ranger des cartons dans un entrepôt

Plus connu pour son robot-chien Spot, Boston Dynamic vient de dévoile Stretch, un nouveau robot largement moins « design » mais sans doute encore plus utile. Stretch est en effet capable de ranger des cartons sur les armoires d’un entrepôt. L’engin de forme cubique et surmonté d’un puissant bras mécanique (7 DoF) dispose de roues, de caméras et de différents capteurs lui permettant de se mouvoir dans les allées de l’entrepôt et de sélectionner le colis à manipuler.

Stretch est capable de manipuler des colis pouvant peser jusqu’à 23 kilos et sa rapidité d’exécution lui permet de déplacer jusqu’à 800 cartons par heure. Verra t-on bientôt des armadas de Stretch dans des entrepôts gardés par des robots-chien Spot ? Et est-ce vraiment souhaitable après une crise majeure qui laisse déjà des millions de travailleurs sur le carreau ? Beaucoup de questions pour peu de réponses encore…