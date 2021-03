Baffez-les Tous ! : Astérix et Obélix reviennent dans un beat’em up prometteur (trailer)

C’est peu dire que les dernières productions Microids ne nous ont pas particulièrement enchantées, et le constat est encore plus cruel s’agissant des adaptations vidéoludiques d’Astérix et Obélix. La donne va peut-être changer avec Baffez-les Tous !, un beat’em up qui délaisse l’affichage en 3D pour une 2D et des animations réalisées « à la main ». Le résultat visible dans le premier trailer s’avère en tout cas plutôt convaincant, et l’on retrouve enfin le style graphique unique de l’immense Albert Uderzo.



Certes, il ne faut sans doute pas s’attendre à un Streets of Rage 4 en terme de gameplay, et les centurions ont un peu l’air d’attendre les baffes, mais après tout, « Rome ne s’est pas faite en un jour » (hum…). Les coups semblent cependant assez variés et l’on retrouve le fameux lancer de romains cher à nos deux adeptes de la potion magique. Baffez-les Tous ! sortira à l’automne prochain sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et Steam (PC).