Un générateur piézoélectrique pour produire de l’énergie renouvelable ?

Beaucoup d’ingénieurs, d’entreprises et de gouvernements sont actuellement à la recherche de nouveayx moyens de produire de l’énergie renouvelable pour contrer le problème du réchauffement climatique. Des chercheurs suisses viennent justement de présenter une technologie allant dans ce sens dans un communiqué publié le 15 mars 2021 par l’EMPA et l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich. Il s’agit d’un générateur piézoélectrique.

Une invention qui pourrait être incorporée au parquet des maisons ?

Saviez-vous que grâce à l’effet piézoélectrique, certains matériaux pouvaient générer de l’électricité en cas de déformation ? Les scientifiques ont voulu tester cet effet sur nos pas et plus précisément sur le parquet en bois. Toutefois, le bois est très rigide. Cette rigidité lui vient de la lignine, une biomolécule qui, avec l’hémicellulose et la cellulose, constituent les principaux composants du bois. Les chercheurs ont utilisé un procédé de délignification pour enlever la lignine et transformer du bois de balsa en une matière spongieuse capable de générer de l’électricité lorsqu’elle est soumise à une quelconque pression. Le procédé de délignification en question consistait à tromper le bois dans un bain acide de peryxode d’hydrogène et d’acide acétique ou à utiliser un champignon appelé Polypore aplani.

Cette opération crée une éponge en bois cubique mesurant 1,5 cm de chaque côté. En pressant simplement cette éponge entre les doigts, celle-ci génère 0,69 volt. Les chercheurs estiment qu’en plaçant une trentaine de ces éponges entre deux feuilles de cuivre et deux plaques de bois, il serait possible d’alimenter un écran LCD monochrome. Les scientifiques estiment ainsi qu’en associant cette innovation à la fabrication de parquets, il pourrait être possible de produire de l’électricité renouvelable.