Volkswagen clôture l’enquête sur le Dieselgate

Le Dieselgate, également appelée l’affaire Volkswagen, est un scandale industriel et sanitaire lié à l’utilisation par Volkswagen de techniques frauduleuses pour réduire les émissions polluantes de certains de ses moteurs diesel et essence lors des essais d’homologation.

Une enquête complète et complexe qui a duré plusieurs années

Le groupe a ouvert une enquête interne pluriannuelle sur ce scandale et un cabinet d’avocats engagé par Volkswagen s’est penché sur plus de 65 pétaoctets de données, qui comprennent 480 millions de données. Dans cette montagne de données, le cabinet d’avocats a identifié 1,6 million de fichiers pertinents qu’ils ont analysés et examinés. Les avocats ont également mené 1 550 entretiens et ont examiné les dossiers de poursuites judiciaires contre la société à la suite de cette affaire Volkswagen.

Volkswagen a déclaré que cette enquête était de loin « la plus complète et la plus complexe menée dans une entreprise de toute l’histoire économique allemande ». Aux termes de cette enquête, le groupe a déclaré qu’il demandera des dommages et intérêts à l’ancien PDG Martin Winterkorn et à l’ancien PDG d’Audi Rupert Stadler.

Volkswagen ne veut pas que le Dieselgate entache la réputation du groupe

Le premier a immédiatement quitté la direction de Volkswagen en 2015 après l’annonce du scandale. Néanmoins, il a été arrêté en Allemagne et a été accusé d’avoir eu connaissance du logiciel qui trompait les régulateurs et d’avoir fait tourner en bourrique l’Agence de protection de l’environnement pendant un an. Le second a quant à lui été arrêté par les autorités allemandes en 2018, rapporte The Verge.

Par ailleurs, Volkswagen a déclaré qu’il allait aussi demander des indemnisations à quatre autres anciens membres du conseil : Ulrich Hackenberg, Stefan Knirsch, Wolfgang Hatz et Heinz-Jakob Neusser.

Malgré ce scandale marquant, Volkswagen a passé ces dernières années à aller de l’avant et à attribuer ces méfaits à des acteurs individuels et non à la société. Pour montrer son engagement envers l’environnement, l’entreprise fait plus que jamais la promotion de véhicules électriques et vient d’augmenter son investissement dans le secteur spatial à 86 milliards de dollars.