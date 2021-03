Cryptomonnaie : les Etats-Unis travaillent sur un dollar virtuel appelé Fedcoin

La popularité des cryptomonnaies est désormais évidente, mais ce n’est pas pour faire plaisir aux banques centrales qui voient de plus en plus de transactions leur passer sous le nez. Néanmoins, la Réserve fédérale des Etats-Unis (Fed) a décidé de réagir et de collaborer avec le Massachusetts Institute of Technology (MIT) pour concevoir une version numérique du dollar qu’ils baptiseront « Fedcoin », rapporte Bloomberg.

Deux prototypes de dollar virtuel devraient sortir en juillet 2021

Apparemment, deux prototypes de dollar virtuel devraient déjà être présentés en juillet 2021. Néanmoins, il faudra peut-être attendre plusieurs années avant que le département du Trésor des États-Unis n’autorise une adoption nationale de ce dollar américain.

Quoiqu’il en soit, les États-Unis ne sont pas les seuls à vouloir concevoir leur propre monnaie virtuelle pour lutter contre l’emprise croissante des cryptomonnaies comme le Bitcoin. L’Europe a également lancé une consultation publique sur le sujet et la décision devrait tomber dans les prochains mois. La Chine expérimente son yuan numérique dans plusieurs villes et la Suède teste également une monnaie virtuelle appelée e-krona.

En tout cas, le dollar numérique pourrait bien présenter plusieurs avantages comme des transactions immédiates et le fait que tous les Américains pourront disposer d’un portefeuille numérique, même sans avoir de compte bancaire. Néanmoins, le responsable du projet, James Cunha, n’a pas indiqué si le dollar numérique utilisera la technologie blockchain comme les autres cryptomonnaies. Affaire à suivre.