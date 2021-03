Ce dispositif pourrait révolutionner le quotidien des malvoyants

Des chercheurs de l’Université de Géorgie, aux États-Unis, ont mis au point un nouveau dispositif pour améliorer le quotidien des personnes malvoyantes. Il s’agit d’un système embarqué dans un sac à dos et un sac banane ou un gilet pour passer inaperçu. Ce système est relié à des caméras et une intelligence artificielle qui analyse l’environnement du porteur et l’aide à se déplacer.

Les personnes malvoyantes pourront se déplacer avec un dispositif doté d’IA lui indiquant le chemin

Le gilet ou le sac banane que porte le porteur est ainsi équipé d’une caméra Luxonis Oak-D qui comporte trois objectifs dont deux sont dotés d’une vision stéréoscopique et le troisième dispose d’une résolution d’image 4K de 3 840 x 2 160. Le sac banane contient également une batterie qui alimente la caméra et lui assure une autonomie de 8 heures.

Quant au sac à dos, il contient un ordinateur relié à la caméra et un système GPS. A noter que la caméra intègre une puce Intel Movidius Myriad X et embarque des réseaux neuronaux profonds qui permet à la caméra de détecter les obstacles sur le sol et dans l’air, d’identifier les panneaux, les autres piétons, les passages piétons, la distance entre les objets, les différences de niveau du sol ainsi que les entrées des bâtiments.

Mais ce n’est pas tout. Une oreillette Bluetooth reliée à l’ordinateur permet également au porteur d’émettre des commandes vocales pour avoir une description des alentours, par exemple. Les chercheurs déclarent qu’ils publieront leur projet en licence libre pour permettre aux autres chercheurs de proposer une meilleure version de la technologie. En tout cas, cette technologie pourrait un jour évoluer pour être relié à un smartphone et non plus un ordinateur et qui sait, peut-être la verra-t-on même sur de futures lunettes connectées ?