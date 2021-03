Île-de-France : DataScientest formera 150 femmes à la data !

La startup française DataScientest, qui œuvre dans le domaine des formations en data science et mène une approche de professionnalisation, a décidé de participer au Plan d’Investissement des Compétences lancé par la Région Île-de-France en proposant un projet dénommé « Data Hôtesse ».

La data : un secteur en pleine extension

Il est de notoriété publique que presque tout se fait actuellement par le numérique. Le big data est ainsi en plein essor, engendrant une quantité astronomique de données à gérer et à analyser. Rien qu’en 2020, 47 zettaoctets de données auraient été créés selon Statista et en 2035, la quantité de données qui sera créée est évaluée à 2 142 zettaoctets. D’où l’urgence de former et de recruter des professionnels de la data.

C’est là qu’intervient la Data Hôtesse. Cette dernière se charge de collecter et de sécuriser des données pour ensuite les transmettre au data scientist ou au data analyst. La Data Hôtesse a également pour rôle d’évaluer la pertinence des données et, à mesure que la quantité de données qu’elle collecte est importante, elle est en mesure de cartographier et d’assurer une gestion optimale des données.

Un encadrement adapté au profil des apprenantes

Justement, DataScientest s’est proposé de former 150 femmes en situation précaire pour en faire des data hôtesses. La formation vise les résidentes en Quartier Politique de la Ville (QPV), les jeunes femmes de moins de 26 ans, les personnes en situation de handicap de niveau 1 ou celles qui ont peu de diplômes. Les femmes qui veulent jouir de la formation doivent être motivées, disposer d’un niveau bac et de quelques notions d’anglais et de mathématiques.

Une fois les candidates sélectionnées, DataScientest leur proposera trois types d’encadrement : un encadrement suivi pour les apprenantes autonomes, un encadrement guidé pour les apprenantes ayant besoin d’un accompagnement plus poussé et un encadrement renforcé pour les apprenantes nécessitant un accompagnement intensif.

DataScientest garantit un rapide retour à l’emploi pour les femmes bénéficiant de cette formation étant donné que les experts en data sont fortement demandés sur le marché du travail.