Free réclame 1,5 milliard d’euros à Orange et Bouygues Telecom pour la subvention de smartphones

Free s’attaque à Orange et Bouygues Telecom en leur réclamant 1,5 milliard d’euros pour ce qui est de la subvention de smartphones. Dans le détail, Free veut 790 millions d’euros de la part du premier et 780 millions d’euros de la part du second, rapporte L’Express.

La somme de 1,5 milliard d’euros réclamée par Free concerne la subvention de smartphones. La société de Xavier Niel reproche à Orange de vendre des smartphones à un prix attractif contre des forfaits réengageant les clients sur plusieurs mois. Ce sont des offres de crédit à la consommation déguisées selon la filiale d’Iliad.

Free reproche la même chose à Bouygues Telecom. Mais ce dernier estime que son concurrent exerce un abus de droit et un dénigrement. C’est pour cette raison qu’il a demandé 1,5 million d’euros de dommages et intérêts.

L’Arcep et le gouvernement s’en mêlent

Les opérateurs devront s’affronter à ce sujet devant les tribunaux. Mais avant cela, il y a l’Arcep (gendarme des télécoms) et le gouvernement qui s’en mêlent. En effet, Laure de la Raudière, la nouvelle présidente de l’Arcep, a indiqué cette semaine qu’elle a été saisie par le gouvernement sur ce thème. Ce sont Cédric O (secrétaire d’État au numérique) et Barbara Pompili (ministre de la Transition écologique) qui sont derrière la demande. Celle-ci vise à « étudier les pratiques commerciales des opérateurs et des distributeurs et leurs impacts sur la durée de vie des terminaux ». Elle doit aussi vérifier si le subventionnent entraîne un renouvellement plus rapide des smartphones. « Je ne sais pas (si c’est vrai) et nous allons donc faire une étude (…) car leur durée de vie a un impact très fort sur l’empreinte environnementale du numérique », a fait savoir Laure de la Raudière devant la Commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat.

Orange, Free et Bouygues Telecom ont refusé de faire un commentaire sur la somme de 1,5 milliard d’euros pour la subvention de smartphones.