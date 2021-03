Snapchat prépare Remix, sa copie des duos de TikTok

Snapchat va s’inspirer de TikTok et de ses duos en proposant une nouvelle fonction ayant pour nom Remix. Comme le nom l’indique, elle permettra de « remixer » les stories de vos amis.

Cette fonctionnalité permettra d’enregistrer un Snap, de mentionner quelques amis et de voir ce qu’ils peuvent créer avec la vidéo. Avec les duos sur TikTok, il ne s’agit pas seulement de chanter avec une autre personne. Vous pouvez créer des dialogues comiques, montrer deux perspectives différentes d’un même événement ou même faire un duo avec vous-même.

Il faut savoir que Snapchat avec Remix n’est pas le seul qui s’inspire des duos de TikTok. En effet, Instagram propose un équivalent avec les Reels, ces courtes vidéos verticales qui ne durent pas longtemps… et qui sont une copie de TikTok. L’équivalent chez Instagram s’appelle aussi Remix.

#Snapchat is working on the possibility of remixing friends’ Stories 👀

ℹ️ You can choose between different layouts to create your snap. pic.twitter.com/VJcEtMc9Ea

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) March 25, 2021