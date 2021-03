Windows 10 : l’Explorateur de fichiers va changer d’icônes, les voici

Microsoft a décidé de modifier les icônes de l’Explorateur de fichiers sur Windows 10. Les testeurs qui font partie du programme Windows Insider peuvent les avoir dès maintenant. Le grand public devra attendre la version finale dans quelques mois.

Nouvelles icônes pour l’Explorateur de fichiers de Windows 10

« Plusieurs changements, tels que l’orientation des icônes de dossier et les icônes de type de fichier par défaut, ont été apportés pour une plus grande cohérence entre les produits Microsoft qui affichent des fichiers », indique Microsoft. C’est notamment le cas pour les dossiers utilisateur de premier niveau, tels que Bureau, Documents, Téléchargements et Images. Ils abordent un nouveau design qui devrait permettre de les distinguer un peu plus facilement d’un coup d’œil. Même la corbeille a le droit à un changement visuel.

Ce changement d’icônes pour Windows 10 au niveau de l’Explorateur de fichiers est dans la continuité de ce que Microsoft a prévu. Le groupe a l’intention de revoir l’interface générale de Windows 10 pour lui donner une seconde jeunesse. Il faudra attendre encore quelques mois avant d’avoir tous les détails à ce sujet.

Les modifications d’icônes seront accompagnées d’autres modifications. Microsoft va mettre un bordure supplémentaire entre les éléments dans l’Explorateur de fichiers. Il y aura également un mode compact pour revenir au mode classique de l’Explorateur de fichiers. Le nouvel affichage est un peu plus optimisé pour le tactile.