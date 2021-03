Applications Android qui plantent : Google déploie un correctif

Vos applications plantent sur votre smartphone Android ? Vous n’êtes pas les seuls, loin de là même. Google a fait une gaffe avec une mise à jour de WebView et un correctif est en cours de déploiement.

C’est quoi, WebView ? Il s’agit d’un composant préinstallé sur tous les smartphones Android qui permet aux applications d’afficher des pages Internet sans renvoyer l’utilisateur vers un navigateur comme Chrome. Google a donc proposé une mise à jour de WebView et celle-ci comprenait des bugs, c’est pour cette raison que vos applications plantent.

Zak Pollack, de l’équipe de communauté de Google, a évoqué ce sujet :

Le 22 mars, nous avons commencé à recevoir des rapports indiquant que plusieurs applications Google, dont Gmail et Chrome, et des applications partenaires commençaient à planter de manière inattendue sur Android. Après avoir mené une enquête, nous avons identifié que le problème était lié à une mise à jour récente de l’application système WebView. Nous avons interrompu la mise à jour et avons publié une nouvelle version de WebView (89.0.4389.105).