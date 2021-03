realme 8 Pro : un smartphone moyen de gamme… mais avec un capteur 108 megapixels !

realme vient de dévoiler le realme 8 Pro, un smartphone à priori positionné sur le moyen de gamme, mais qui affiche pourtant des specs très solides. Le realme 8 Pro est équipé d’un un écran Super AMOLED Full-HD+ 6,4 pouces avec un taux de rafraichissement variable jusqu’à 180 Hz (et 1000 nits de luminosité maxi) et le capteur d’empreintes sous la dalle, d’un processeur Qualcomm Snapdragon 720G (pas de 5G donc) épaulé par le GPU Adreno 618 et 8 Go de RAM LPDDR4x, de 128 Go de stockage extensible via microSD jusqu’à 256 Go, de la double nano SIM, de la certif Audio Hi-Res, et même d’une batterie 4500 mAh avec charge rapide 50 W (technologie SuperDart). realme promet une recharge complète en 47 minutes.

Le bloc photo est particulièrement impressionnant pour un mobile dans cette gamme de prix, avec un capteur principal 108 Mpx Samsung ISOCELL HM2 (avec zoom x3) + 8 Mpx ultra large (f/2.25 et 109° de FoV) + 2 Mpx Macro (f/2.4) + 2 Mpx noir et blanc (f/2.4). En façade, on trouve un capteur Sony IMX471 16 Mpx (f/2.45). Les fonctions pour la photo ne sont pas oubliées. Le realme 8 Pro dispose ainsi d’un mode Timelapse adapté à la capture de ciels étoilés et d’un mode Tilt-shift Time-lapse qui ajoute du flou autour du sujet.



Le realme 8 Pro fonctionne sous realme UI 2.0 (Android 11) et sera disponible à la vente le 31 mars prochain au prix de 299 euros. Deux coloris seront disponibles, le noir et le bleu.

realme propose aussi un realme 8 avec des specs forcément un peu moins relevées. La fiche technique est très proche de celle du realme 8 Pro hormis le SoC (un simple MediaTek Helio G95 épaulé par le GPU Mali-G76 MC4), un capteur principal 64 Mpx, et une batterie 5000 mAh avec charge rapide 30W. Il n’est pas encore certain que ce modèle soit vendu en France (il serait à priori destiné au marché indien).