OnePlus 9 et 9 Pro : OnePlus dévoile des gâchettes pour les joueurs

OnePlus a dévoilé hier les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro, deux smartphones dont l’atout premier est un bloc photo en partie conçu par Hasselblad. La présence d’un processeur Snapdragon 888 et d’un GPU Adreno 660 autorise à penser que ces deux monstres sont aussi parfaitement adaptés pour le jeu mobile. OnePlus semble bien conscient des capacités gaming de ses flagships et dévoile les OnePlus Gaming Trigger, soit deux gâchettes à placer en haut de l’écran lorsque l’appareil est à l’horizontale.

L’accessoire fonctionne sans alimentation et s’appuie sur une technologie capacitive qui devrait donner de bons résultats sur les jeux de tir (TPS ou FPS). OnePlus ne précise pas cependant si l’accessoire fonctionne avec tous les jeux de tir ou si les développeurs devront effectuer une mise à jour. Les OnePlus Gaming Trigger n’ont pas encore de prix et de date de commercialisation.