En deux ans, l’épidémie de COVID aura profondément modifié l’industrie du divertissement et de la culture. La fermeture des salles de cinéma et des commerces « physiques » en général a abouti à une croissance explosive des abonnements SVoD, du jeu vidéo, de la VR, et des livres numériques (et donc aussi des achats de tablette). Les plateformes de SVoD ou les grosses majors ont rapidement acté cette transformation et plusieurs gros blockbusters ont directement sauté la case ciné, à l’instar de l’excellent Justice League Snyder’s Cut.



Si l’on en croit Ce sera aussi le cas pour Luca, le prochain film de Pixar, qui sortira directement sur Disney+, et à priori sans aucun surcoût pour l’abonné. Ce récit d’amitié entre deux ados mi-hommes mi-poissons n’aura donc pas les honneurs des salles obscures et sera disponible sur Disney+ dès le 18 juin. L’annonce concerne pour l’instant uniquement le Disney+ américain, mais on voit mal pour quelles raisons il n’en serait pas de même en France.