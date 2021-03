Jeu vidéo : Amazon Games ouvre un studio à Montréal

Amazon Games annonce l’ouverture d’un studio de développement de jeux vidéo à Montréal. Il va se concentrer sur la création de jeux AAA. Le premier projet sera un jeu multijoueur en ligne basé sur une nouvelle propriété intellectuelle.

Un studio Amazon Games à Montréal

Les membres fondateurs du studio d’Amazon Games à Montréal sont Luc Bouchard (directeur de production), Xavier Marquis (directeur créatif), Alexandre Remy (directeur de produit) et Romain Rimokh (directeur de contenu). Ils ont récemment travaillé ensemble à la direction du jeu Tom Clancy’s Rainbow Six Siege.

« Suite à nos 8 années d’expérience avec Siege, nous sommes excités de repartir sur une page blanche et profiter de toute la liberté que nous offre Amazon pour créer une expérience unique », a déclaré Xavier Marquis. « Dès nos premières discussions, nous avons été sensibles à leur vision stratégique long terme, ainsi que l’étendue de leur expertise technique. C’est un plaisir de pouvoir collaborer avec Amazon Games et nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l’idée créer un studio ensemble ».

Ce studio rejoint les studios d’Amazon Games à Seattle, Orange County et San Diego. D’ailleurs, Amazon note que le nouveau studio confirme son intention de beaucoup miser sur les jeux vidéo.

Vous pouvez consulter les offres d’emploi du studio canadien à cette adresse.