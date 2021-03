Niantic et Nintendo annoncent un jeu Pikmin en réalité augmentée

Niantic et Nintendo annoncent un nouveau partenariat pour créer un jeu Pikmin en réalité augmentée, à l’instar de Pokémon Go. Le titre sera disponible sur smartphone plus tard en 2021. Il n’y a pas encore de date précise.

Les détails sont plutôt légers pour l’instant concernant le jeu Pikmin de Niantic et Nintendo en réalité augmentée. Le premier indique seulement que l’application sur smartphone inclura des activités ludiques pour encourager la marche et la rendre plus agréable. D’autres détails seront dévoilés progressivement au fil des mois. Ceux qui le souhaitent peuvent s’inscrire sur cette page pour recevoir des informations directement de la part de Niantic quand elles seront disponibles.

« La technologie de réalité augmentée de Niantic nous a permis de faire l’expérience du monde comme si des Pikmin vivaient secrètement tout autour de nous », a déclaré Shigeru Miyamoto, le papa des Mario, Zelda et Pikmin. « Sur le thème de rendre la marche amusante, notre mission est d’offrir aux gens une nouvelle expérience différente des jeux traditionnels. Nous espérons que les Pikmin et cette application deviendront les partenaires de votre vie », a-t-il ajouté.

Comme dit plus tôt, il n’y a pas encore de date de sortie précise pour le jeu Pikmin en réalité augmentée de Niantic et Nintendo. Il faudra attendre pour en savoir plus sur le sujet.

Futur succès ? Ou flop à venir ?

Il sera en tout cas intéressant de voir si le succès sera au rendez-vous. Ce fut le cas avec Pokémon Go pendant les premiers mois. Le nombre de joueurs a toutefois chuté depuis un moment. La crise sanitaire est passée par là et des ajustements ont dû avoir lieu pour s’adapter aux restrictions. Niantic a ensuite proposé un jeu Harry Potter. Il y a eu un phénomène de curiosité à son lancement. Mais le jeu n’a jamais connu un succès. Les Pikmin vont-ils être plus forts que le sorcier de Poudlard ? Réponse dans quelques mois.