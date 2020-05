Pokemon Go Fest 2020 : un événement sur mesure pour le confinement

Depuis maintenant trois ans, Niantic assure la promotion de son jeu Pokémon Go grâce à des événements dédiés partout dans le monde, les Pokemon Go Fest. Prévus pour permettre à la communauté du jeu de se rencontrer, on y trouve habituellement à la fois des infrastructures et installations physiques, mais aussi des événements in-game spéciaux. Avec les circonstances exceptionnelles du coronavirus cependant, difficile cette année de justifier une édition 2020 qui regrouperait énormément de joueurs. C’est pourquoi le studio a décidé d’organiser un week-end de jeu où l’événement se tiendra en ligne, et non en présentiel.

Avec l’expérience initialement prévue pour Pokemon Go, on voit difficilement ce qu’un événement en ligne vient faire ici : le jeu propose précisément de sortir se promener pour capturer et découvrir des pokémons. Une expérience donc difficilement possible si l’on doit rester à la maison, ce qui a au moins le mérite de nous rendre curieux quant à ce que le studio va nous mijoter au niveau des activités. On retrouvera sans doute de nouvelles méthodes pour adapter le jeu à une ère de distanciation sociale, les 25 et 26 juillet prochains.