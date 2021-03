Free Pro : Xavier Niel tease avec humour l’offre professionnelle

Free a publié une nouvelle publicité avec Xavier Niel pour teaser Free Pro. Il s’agit de l’offre professionnelle de l’opérateur. Elle sera présentée officiellement demain à 10 heures.

Une publicité avec Xavier Niel pour Free Pro

La publicité met en scène Xavier Niel et une thérapeute pour une session de « ThéraFree » comme on peut le lire. La thérapeute montre au patron de Free plusieurs images pour savoir ce qu’il voit. Le problème est qu’il a une obsession avec le prix et cite plusieurs exemples de clients professionnels.

« Qu’est-ce que vous voyez, Xavier ? », demande la thérapeute. « Un comptable suisse en Seine-Maritime qui paie son forfait pro trop cher », répond le patron de Free dans la publicité. Il voit ensuite « un graphiste dans le Gers qui vient de prendre un emprunt bancaire pour payer sa box pro ».

La thérapeute note que cela fait 20 ans qu’elle voit Xavier Niel avec toujours cette obsession du prix. « Je ne suis pas obsédé par le prix », lui répond le dirigeant. « Un peu quand même », lui rétorque thérapeute.

Il n’y a pour l’instant pas d’information sur la nature des offres Free Pro. C’est souvent le cas avec l’opérateur où peu de détails fuitent avant la présentation de ses Freebox ou forfaits. Il sera donc intéressant de voir si la filiale d’Iliad va uniquement casser les prix ou également proposer une offre plus riche à destination des professionnels.