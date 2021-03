Free Pro : rendez-vous le 23 mars pour les offres de l’opérateur

Free a bloqué la date du 23 mars pour un rendez-vous en ligne qui sera l’occasion de découvrir Free Pro, à savoir ses offres pour les professionnels. L’opérateur se focalise sur le grand public depuis le départ. Place maintenant aux entreprises.

Rendez-vous le 23 mars pour Free Pro

Il n’y a pour l’instant pas d’information sur la nature des offres Free Pro. C’est souvent le cas avec l’opérateur où peu de détails fuitent avant la présentation de ses Freebox ou forfaits. Il sera donc intéressant de voir si la filiale d’Iliad va uniquement casser les prix ou également proposer une offre plus riche à destination des professionnels.

Le rendez-vous est donc donné pour le 23 mars à 10 heures. Free a envoyé des invitations à la presse aujourd’hui. Chaque invitation est personnelle et permet de voir l’évènement en ligne. L’opérateur ne précise pas pour l’instant si tout le monde pourra suivre l’évènement ou si ce sera uniquement pour les journalistes.

Pour information, ce sont Orange et SFR qui dominent très clairement le marché professionnel. En septembre dernier, Thomas Reynaud, directeur général d’Iliad (maison-mère de Free), avait annoncé « créer un choc d’innovation, d’usage, de simplicité » pour proposer aux TPE et PME différents services, dont la fibre. « Free a une carte à jouer grâce à ses infrastructures et ses huit data centers en France », avait-il poursuivi.