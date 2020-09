Free va lancer ses offres pour les entreprises « dans les prochaines semaines »

À l’occasion de la publication de ses résultats financiers, Free a brièvement évoqué le cas des entreprises. Le fournisseur d’accès annonce qu’il proposera ses offres B2B « dans les prochaines semaines ». Il n’y a pas plus de détails pour l’instant.

En février dernier, Thomas Reynaud, le directeur général d’Iliad (maison-mère de Free), indiquait dans une interview aux Échos que le lancement était prévu pour cette année :

Nous lancerons nos offres cette année. Moins de la moitié des PME françaises sont connectées à la fibre, comme l’a souligné le rapport des parlementaires Eric Bothorel et Laure de la Raudière. Le marché entreprise est sclérosé dans un duopole depuis trop longtemps. Comme il y a 20 ans sur le fixe et 10 ans sur le mobile, nous allons créer un choc d’innovation, d’usage, de simplicité et pour rendre accessibles ces services aux TPE et PME. Free a une carte à jouer grâce à ses infrastructures et ses huit data centers en France .

Le duopole évoqué est celui d’Orange et SFR. Doivent-ils avoir peur ? Free se veut menaçant en tout cas et suggère qu’il va frapper très fort. On imagine que le prix sera inférieur pour une offre plus complète à l’arrivée. Mais Thomas Reynaud reconnaît que ce ne sera pas un combat facile à gagner parce que les entreprises ont des contrats de très long terme. « Free vise 4 à 5 % de parts de marché d’ici 2024 sur le marché entreprise », indiquait le dirigeant.