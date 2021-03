Le premier lotissement entièrement imprimé en 3D se trouvera en Californie

L’impression 3D devient de plus en plus prisée dans la construction. En début du mois, nous vous rapportions que Madagascar accueillera la première école issue de l’impression 3D. Cette fois-ci, cette technologie devra relever le défi de non pas construire une seule maison, mais un lotissement entier !

La firme américaine Mighty Buildings compte effectivement créer le premier lotissement imprimé en 3D à Rancho Mirage, dans le sud de la Californie, rapporte Business Insider. Ce projet immobilier verra naître la construction de 15 maisons, toutes imprimées en 3D, dont le coût total s’élèverait à 15 millions de dollars (12,5 millions d’euros). Durée estimée des travaux ? Seulement un an.

Un lotissement moderne alimenté par des panneaux solaires

Imprimer des maisons en trois dimensions peut ne pas sembler sécuritaire aux yeux de beaucoup de monde. Néanmoins, il faut savoir que l’impression utilise une substance dénommée Light Stone Material qui durcit au contact de rayons UV. Selon le constructeur, ce matériau est similaire au Corian, un mélange de charges minérales et de résine acrylique.

Mais ce projet présenterait également d’autres avantages. Selon le responsable du développement durable de l’entreprise, l’impression 3D permet non seulement de gagner du temps, mais aussi de réduire les coûts de 40% et d’éliminer 99% des déchets de construction. Les maisons imprimées intègreront également la solution de bien-être intelligente Darwin, de la firme Delos, qui assure une amélioration de la qualité de l’air, le filtrage de l’eau et un éclairage circadien. A noter que l’ensemble de l’infrastructure est alimenté par des panneaux solaires, avec des batteries Tesla Powerwall et des bornes de recharge pour voiture électrique en option.



Côté terrain et maisons, le lotissement sera construit sur un terrain de deux hectares qui sera divisé en parcelles de 930 mètres carrés chacune. Les maisons intègreront chacune trois chambres et deux salles de bain pour une superficie de 134 mètres carré. Elles seront également dotées d’un jardin qui accueillera un second bâtiment de 65 mètres carré, muni de deux chambres et d’une salle de bain. A l’extérieur se trouvera également une piscine. Le projet devrait durer un an et le constructeur estime que les travaux prendront fin au prochain printemps.