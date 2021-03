Géolocalisation : Toutes les voitures pourraient bientôt être suivies à la trace

La nouvelle nous vient de Vice qui rapporte qu’une société de surveillance, dénommée The Ulysses Group, a proposé à l’armée américaine de lui fournir un puissant outil capable de collecter 15 milliards de relevés de géolocalisation de véhicules quel que soit leur emplacement dans tous les pays du monde, à l’exception de la Corée du Nord et de Cuba.

Les véhicules modernes sont très vulnérables au piratage

Bien que les voitures modernes soient plus confortables, plus fonctionnelles et plus « connectées », ces caractéristiques représentent à la fois un avantage et un inconvénient. En effet, les équipements électroniques dont sont dotés les véhicules modernes sont vulnérables au piratage à tel point qu’ils pourraient être contrôlés à distance et adoptés un comportement qui serait préjudiciable au conducteur et aux passagers.

Pourtant, à mesure que les constructeurs automobiles sortent des véhicules à la technologie plus poussée, la cybersécurité devient de plus en plus un problème. Les véhicules récents, qui disposent d’une électronique communicante, peuvent effectivement partager différentes données télématiques sur le véhicule comme sa localisation, sa vitesse, ses temps d’arrêt, ses niveaux d’accélération, de freinage, sa consommation de carburant et d’autres informations sensibles.

En réalité, beaucoup d’entreprises ont accès aux données de notre véhicule

Si en principe, on pourrait croire que le seul à potentiellement avoir des informations sur notre véhicule est le constructeur automobile, ce n’est pas le cas. Les équipementiers pourraient également intégrer des capteurs sur différents composants du véhicule comme les airbags, la ceinture de sécurité et la température du moteur pour ensuite collecter des informations et les transmettre au constructeur automobile, mais aussi à d’autres sociétés comme celles qui ont fourni les données de trafic, le système d’infotainment et les autres fonctionnalités technologiques du véhicule.

La question est de savoir si The Ulysses Group obtient également des données de véhicules par ce biais. Mais, en tout cas, la société affirme dans un document que ses services disposent de données agrégées qui pourraient être utilisées à des fins militaires. D’autant plus que le groupe a déjà collaboré auparavant avec le commandement américain des opérations spéciales (SOCOM) pour fournir des systèmes de brouillage et de collecte de données cellulaires. L’armée américaine va-t-elle sauter sur l’occasion d’avoir à l’œil presque tous les véhicules du monde entier ?